«Росэлектроника» обеспечит качественную передачу данных по радиоканалам низкого качества
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех завершила разработку новой технологии, улучшающей качество связи при передаче цифровой информации по радиоканалам КВ диапазона. Технология позволит усовершенствовать аппаратуру телекодовой связи, которая используется в Вооруженных Силах.
Радиоканалы КВ диапазона являются наиболее сложными в помеховом отношении каналами связи. Разработка КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику») позволяет существенно увеличить длину передаваемых сообщений - с 1000 бит до нескольких Мбит. При этом вероятность недоведения сообщений сократилась до 1%.
Сейчас специалистами КНИИТМУ подготовлена рабочая конструкторская документация первого базового программно-аппаратного комплекса, основанного на обновленной технологии и получившего сокращенное обозначение Р-098-БПАК. В ближайшее время планируется создать опытный образец аппаратуры, провести предварительные, а затем приемочные испытания.
«Новый комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, выпускаемой КНИИТМУ, которая успешно эксплуатируются на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт. Мы считаем, что усовершенствованная технология будет широко применяться в Вооруженных Силах», - отметили в «Росэлектронике».