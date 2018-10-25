Oracle CX Unity помогает брендам устранить пробелы в портрете клиентов

Oracle анонсировала Oracle CX Unity, новый уникальный подход к управлению клиентскими данными, позволяющий организациям предоставлять своим клиентам своевременный и релевантный опыт, единый по всем каналам взаимодействия, известным и незнакомым. Существующие подходы выстроены вокруг идеи линейного “пути клиента” и сфокусированы только на интеграции приложений для продаж, маркетинга и сервисного обслуживания клиентов. Oracle CX Unity обеспечивает бренды мощными и практически примениными аналитическими механизмами, привязанными к контексту и продвижению в реальном времени в течение всего потребительского опыта.

«Слишком долго технологическая индустрия фокусировалась на идее статичного и предсказуемого пути клиента. Если мы действительно хотим понять клиентский опыт клиентов, надо изменить подход, - сказал Роб Таркофф, исполнительный вице-президент и генеральный директор направления Oracle CX Cloud. - Изменения начинаются с признания того, что взаимодействие с клиентами непредсказуемо, и нет такого понятия, как фиксированный, всесторонний взгляд на клиента. Сегодняшние потребители капризны и подвижны, в результате, данные и идеи находятся в постоянном движении. Вот почему мы используем уникальный, основанный на данных подход, который поможет брендам устранить белые пятна и сделать каждое взаимодействие с клиентом значимым».

Сегодня от любого бизнеса, будь то B2C или B2B, требуется оперативность и наличие выбора. Потребители ожидают, что все будет происходить гладко и на их собственных условиях, когда и как они хотят. И ожидания не только растут, но и находятся в постоянном движении — они меняются от человека к человеку и от момента к моменту. Чтобы помочь брендам понять эти ожидания и предоставить гибкость, выбор и оперативность - минимальный набор как для бизнес-заказчиков, так и для потребителей, - Oracle CX Unity объединяет все данные клиента - в контексте, в движении и в режиме реального времени, - гарантируя, что каждое взаимодействие с клиентом основано на данных.

«Тот факт, что так много организаций понимают важность клиентского опыта для бренда, но не в состоянии обеспечить результаты, которые отвечают ожиданиям клиентов или превосходят их, свидетельствует о растущей потребности в свежих подходах к предоставлению более положительных результатов для клиентов», - отметил Оги Рэй, директор по исследованиям Gartner.

Oracle CX Unity объединяет онлайн, оффлайн и сторонние источники клиентских данных для создания единого и динамического представления о клиенте. Эта уникальная структура данных обеспечивает быстрый и простой способ объединения клиентских данных по всей организации и использует встроенное машинное обучение для определения оптимального взаимодействия в рамках существующих бизнес-процессов. Благодаря объединению данных, аналитики и опыта в рамках известных и незнакомых каналов взаимодействия, Oracle CX Unity помогает бизнесу увеличить продажи, повысить удовлетворенность клиентов и повысить CLTV (размер прибыли, получаемой от клиента за период его сотрудничества с брендом).

Oracle CX Unity обладает преднастроенной интеграцией с решением Oracle Customer Experience (CX) Cloud, что позволяет проанализировать взаимодействие с клиентом в каждой точке взаимодействия. Oracle CX Cloud представляет интегрированный набор бизнес приложений, с помощью которого организации могут воплотить рациональный подход к управлению клиентским опытом и инициативам по трансформации бизнеса. Предоставляя надежную корпоративную платформу, связывающую данные, опыт и результаты, Oracle CX Cloud помогает клиентам упростить ИТ-процессы, предоставлять инновационный клиентский опыт и достигать предсказуемых и ощутимых бизнес-результатов.