«Синтегро консалтинг» и «Инфинитум консалтинг» предложили НФО аутсорсинг бухучета

«Синтегро консалтинг», российский разработчик программного обеспечения, и «Инфинитум консалтинг» (входит в группу компаний «Инфинитум») предложили участникам финансового рынка услугу аутсорсинга ведения бухгалтерского и налогового учета для некредитных финансовых организаций (НФО).

Поставщиком услуги выступает «Инфинитум консалтинг» (далее – «Инфинитум»). Для ведения бухгалтерского и налогового учета используется программное обеспечение «Синтегро консалтинг» – информационная система «Синтегро ОСБУ». Система предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности по отраслевым стандартам. «Синтегро ОСБУ» позволяет автоматизировать операции в соответствии с новыми требованиями Банка России, а также сократить стоимость проекта и упростить процесс поддержки и установки обновлений.

По словам технического директора «Синтегро консалтинг» Дмитрия Черных, услуга уже пользуется популярностью у управляющих компаний, которые в числе других НФО с 1 января 2018 г. обязаны предоставлять отчетность в Банк России в новом электронном формате XBRL. Использование услуги существенно сокращает финансовые затраты НФО на собственный штат программистов и бухгалтеров.

«Инфинитум» при использовании системы "Синтегро ОСБУ" в настоящее время обеспечивает аутсорсинг учета порядка 20 НФО.

«В результате нескольких этапов интеграции программного обеспечения для "Инфинитум" мы спроектировали систему, которая позволяет вести учет, готовить отчетность, отвечает всем требованиям Банка России», – сказал Дмитрий Черных.



«Собственный опыт в качестве профучастника, взаимодействие с клиентами по переходу на ОСБУ, оказание услуг аутсорсинга по ведению бухгалтерского учета по отраслевым стандартам в боевом режиме с начала 2018 г. – все это позволило "Инфинитум" сформировать уникальные компетенции и команду экспертов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическим пониманием вопроса», – отметила руководитель направления бухгалтерского и налогового учета «Инфинитум консалтинг» Валерия Федотова.