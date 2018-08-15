OFD.RU внедрил графики замены фискального накопителя в личном кабинете клиента

OFD.RU расширил базовый функционал личного кабинета клиента, добавив интерактивные графики замены фискального накопителя (ФН).

Графики замены фискального накопителя позволяют быть в курсе скорости заполнения и срока действия ФН за счет круглосуточного мониторинга работы всех касс клиента. Опция поможет своевременно прибрести новый фискальный накопитель и подготовиться к его замене. Пользователю доступно общее количество ФН, которые необходимо заменить, и несколько видов графиков замены фискального накопителя - по сроку действия, по наполненности ФН фискальными документами, в котором все ФН автоматически разделяются на несколько групп – заполненные до 40%, 40%-90% с шагом в 10%, а также прогноз по заполнению ФН на основе аналитики количества выбиваемых клиентом чеков.

График замены размещен в разделе «Все кассы», его не нужно дополнительно подключать, он по умолчанию доступен всем клиентам оператора.

«Чем больше чеков пробивает ваша касса, тем быстрее исчерпывается ёмкость ФН. Чтобы процесс передачи данных с кассы оставался непрерывным, необходимо своевременно проводить замену ФН в кассе. Для максимально простой автоматизации этого процесса мы запустили наш новый сервис. Теперь клиенту в простой и наглядной форме доступна информация о замене фискальных накопителей», - отметил директор OFD.RU Антон Румянцев.

Фискальный накопитель (ФН) - устройство, которое шифрует, защищает и передает фискальные данные. Налоговая инспекция ведет реестр фискальных накопителей. В мае 2018 года там находились 14 моделей фискальных накопителей от 7 производителей. Каждый ФН, в зависимости от модели, имеет свой срок службы и ёмкость.

ФН 1.0, выпущены в 2016 г. – срок службы 13 месяцев и 36 месяцев. Емкость ФН, выпущенных до мая 2017 года, составляет 150 тыс. записей, емкость ФН, выпущенных после мая 2017 года, составляет 250 тыс. записей.

ФН 1.1. (ФН 15) выпущены в декабре 2017 года, имеют срок службы 15 и 36 месяцев. Емкость ФН составляет 250 тыс. записей. Узнать модель и производителя ФН можно в паспорте ФН, либо на маркировке ФН.