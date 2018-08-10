«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин

«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Выпуск следующей партии MPW-пластин запланирована на октябрь 2018 г.

В конце июля 2018 г. отгружена заказчикам первая партия из 50 пластин диаметром 200 мм. Пластины были изготовлены по технологии AT250G, которая является частью 90-нм техпроцесса.

Всего на пластинах было размещено 14 изделий: микроконтроллеры двух типономиналов, шесть датчиков, три аналого-цифровых преобразователя и три вида драйверов управления питанием. Микросхемы предназначены для использования в промышленной автоматике и бытовой электронике. Эти изделия были разработаны в шести различных дизайн-центрах, расположенных в Москве, Воронеже и Екатеринбурге.

Первая партия кристаллов микросхем была отправлена заказчикам для тестирования и, при необходимости, внесения корректив в топологии изделий. По результатам этих доработок планируется подписание соглашений о выпуске серийных партий микросхем.

«Ангстрем-Т» запустил услугу MPW для разработчиков осенью 2017 г. В рамках услуги Multi-Project Wafer (MPW) предлагается размещение на одной пластине размером 200 мм микросхем сразу нескольких заказчиков. Ранее это было доступно только на иностранных фабриках. Запуски партий MPW пластин происходят раз в квартал. В рамках продвижения этой услуги в конце 2017 г. «Ангстрем-Т» заключил соглашение с Ассоциацией ВУЗов ЭКБ, предполагающее выпуск на предприятии микросхем, разработанных студентами.