Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT

Inline Technologies завершила проект по построению системы гибкого управления трафиком в ИТ-инфраструктуре международного информационного телеканала RT. Проект стал частью мероприятий по модернизации сети передачи данных и совершенствованию внутренних информационных сервисов телеканала.

Развитие технологической базы эфирного и интернет-вещания RT привело к увеличению нагрузки на существующие широкополосные каналы передачи данных. Для оптимизации их использования и повышения уровня информационной защиты ИТ-инфраструктуры дирекции информационных технологий RT стали нужны более эффективные по сравнению с традиционными средства контроля и управления служебным и прикладным сетевым трафиком.

Для реализации этих задач в корпоративной ИТ-инфраструктуре RT была создана система гибкого управления информационными потоками. Ее технологическую основу составляет платформа глубокой инспекции сетевого трафика (Deep Packet Inspection, DPI) Allot NetEnforcer/NetXplorer, которая позволяет управлять полосой пропускания каналов связи и отслеживать ее использование в потоках данных, а также виртуальные анализаторы Allot Service Gateway. Inline Technologies полностью реализовала мероприятия по тестированию, внедрению и настройке решения.

«Резкий рост многообразия трафика, а также увеличение количества механизмов атак именно на конечного корпоративного пользователя заставляют уделять повышенное внимание комплексной полноценной защите пользователей на всех уровнях, включая анализ передаваемых данных. Allot NetEnforcer/NetXplorer оказался именно той системой, которая оптимально ответила нашим требованиям», – отметил Евгений Макаревич, начальник отдела информационной безопасности телеканала RT.

Созданная система гибкого управления трафиком анализирует потоки данных в каналах связи по типу используемого протокола без жесткой привязки к номерам портов входа-выхода. Благодаря этому администраторы RT могут легко предотвращать несанкционированные вторжения по прикладным протоколам (HTTP, Skype, FTP и другим). Вместе с тем система помогает блокировать вредоносный трафик вида «пользователь-пользователь» (C2C) и запросы на удаленное управление компьютером, а также собирать и коррелировать информацию об используемых протоколах и узлах в режиме реального времени.

Помимо этого, система расширяет возможности RT по управлению загрузкой корпоративных каналов связи и контролю над непроизводственной интернет-активностью сотрудников.