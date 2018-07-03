Delta Electronics поставила ИБП для ЦОД Ярославского подразделения РЖД

Delta Electronics обеспечила источниками бесперебойного питания ЦОД Ярославского подразделения Российских железных дорог.

Впервые решения Delta Electronics для обеспечения бесперебойного питания в структурах РЖД стали внедрять более 7 лет назад на объектах в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 году Ярославское подразделение РЖД в рамках общей реконструкции провело модернизацию ЦОД с целью обновления оборудования и увеличения мощности ИБП. Организация провела конкурс, в результате которого было принято решение об установке ИБП Delta Electronics, партнером по поставке и монтажу оборудования выступила компания Foresight TechnologyS.

Особенностью проекта стал монтаж источников без прерывания деятельности ЦОД: установка ИБП не повлияла на процесс обработки и хранения данных. Источники бесперебойного питания демонтировали и устанавливали парами, нагрузку также переводили частями по мере завершения установки.

В качестве технологического решения были выбраны модульные ИБП Modulon DPH мощностью 400 кВА, которые идеально подходят для внедрения в инфраструктуру ЦОД среднего размера, требующих максимальной эффективности при меньших эксплуатационных издержках. ИБП Modulon DPH позволяют создать полностью отказоустойчивую систему, основанную на внутреннем резервировании, которая отвечает строгим требованиям по надежности и способна гибко масштабироваться. У Modulon DPH лучшие в своем классе показатели КПД, обеспечивающие энергосбережение и снижение эксплуатационных расходов, а основные модули и компоненты возможно заменить в режиме горячей замены. Данные ИБП позволяют проводить проактивную диагностику и обнаруживать неисправности вентиляторов и коммутационных аппаратов на самой ранней стадии.

Владимир Ожегов, коммерческий директор компании Foresight TechnologyS, отметил: «Мы уже много лет работаем с компанией Delta Electronics, реализовали много успешных проектов, и модернизация ИБП на Ярославском подразделении РЖД стала одним из них. Традиционно клиенты выбирают решения Delta за оптимальное сочетание цены и качества, получая за разумные деньги инновационный технологический продукт».