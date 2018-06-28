«Мобайл парк» разместила информационные системы в облаке M1Cloud

Stack Group предоставила интегрированное решение Hybrid Infrastructure для физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры разработчику и провайдеру геолокационных и телематических сервисов – компании «Мобайл парк». Это решение включает размещение информационных систем в высоконадежном облаке M1Cloud и собственной физической ИТ-инфраструктуры в ЦОДе «М1».

Архитектура проекта создана специально для размещения сред разработки программного обеспечения, продуктивной среды ИТ-систем, когда предъявляются высокие требования к отказоустойчивости, производительности и защищенности ИТ-инфраструктуры, а также для размещения тестовых сред.

«Требования, предъявляемые к производительности и быстрой масштабируемости ресурсоемких ИТ-систем заказчика, особенно в периоды пиковых нагрузок, обеспечиваются высококачественной современной технологической платформой, на которой построены облачные решения M1Cloud для разработчиков, что в результате повышает стабильность работы ИТ-сервисов для конечных пользователей», – сказал Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group (M1Cloud).

Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности для новых проектов, а также оперативно управлять вычислительными ресурсами – виртуальными машинами, подбирая необходимую конфигурацию. Применяемые средства облачной защиты M1Cloud обеспечивает высокую надежность на уровне лучших корпоративных решений.

«Решение о переходе с физической инфраструктуры на облачную компания приняла три года назад. С этого момента, с помощью компании Stack Group, мы успешно реализуем свою стратегию, что позволяет нам предоставлять качественные услуги своим клиентам, оперативно масштабировать ресурсы и развивать новые программные продукты», – отметил Михаил Хажинский, Генеральный директор «Мобайл парк».