Ozon.travel и «Тинькофф Банк» запустили сервис моментальных платежей для бизнеса

Ozon.travel, онлайн-магазин путешествий, запустил сервис оплаты для корпоративных клиентов совместно с «Тинькофф Банком».

Теперь компании могут быстро оформить авиа и ЖД-билеты, а также оплатить гостиничные номера, невзирая на банковский день. Для этого после формирования заказа нужно выбрать способ оплаты через интернет-банк и подтвердить транзакцию. Необходимые документы для поездки клиент получит моментально, а средства спишутся со счета компании в установленное банковское время.

«Это действительно удобный способ круглосуточной оплаты для юридических лиц. Бизнес нередко сталкивается с ситуацией, когда наиболее выгодные предложения заканчиваются, пока банк осуществляет транзакцию. С новым способом оплаты совместно с "Тинькофф Банком" такой проблемы больше не возникнет. Отправить сотрудника в командировку теперь можно в сжатые сроки и даже в выходной день», — сказал Михаил Осин, генеральный директор Ozon.travel.

Пока данный способ оплаты доступен только для компаний, у которых открыт счет в «Тинькофф Банке». Однако в перспективе Ozon.travel планирует внедрить моментальные платежи и для клиентов других банков.

Федор Бухаров, руководитель «Тинькофф Бизнеса», сказал: «Формируя экосистему "Тинькофф", мы выходим за пределы традиционного банковского обслуживания и трансформируем нашу бизнес-модель в сторону лайфстайл-банкинга, в том числе и для наших корпоративных клиентов. Благодаря новому сервису отправиться в срочную поездку по работе станет проще, а расчеты будут производиться быстрее, чем раньше».