Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe

Silicon Power, производитель устройств для хранения данных, выпустил твердотельные накопители P32A80 и P32A85 с интерфейсом PCIe. Новинки отличаются высокой скоростью работы и долгим сроком службы и пополнят и без того внушительный модельный ряд SSD компании.

За счет своих технических характеристик P32A80 и P32A85 отлично подходят для мощных систем, которым требуются современные высокопроизводительные накопители. В первую очередь, SP разработала свои SSD с PCIe для дизайнеров, которые работают с современными графическими приложениями и нуждаются в больших мощностях для рендеринга, для предприятий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов.

Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнеры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и свежее "железо", могли наслаждаться высокопроизводительными и качественными устройствами».

Миниатюрный форм-фактор обеспечивает новинкам SP совместимость с самыми тонкими ноутбуками, мобильными устройствами и ПК, а также простоту установки SSD в любую систему. Чтобы не отстать от продукции ведущих компаний в этой сфере, производитель добавил в твердотельные накопители P32A80 и P32A85 поддержку самых современных функций и технологий: сочетание синхронной флэш-памяти NAND и поддержки RAID обеспечивает высокую скорость передачи данных и загрузки системы без потери стабильности работы и надежности хранения информации; современный интерфейс PCIe Gen 3x2 позволяет добиться скорости чтения/записи до 1600/1000 МБ/с, а поддержка технологий NVMe 1.2 и Host Memory Buffer (HMB) помогает значительно снизить энергопотребление накопителей.