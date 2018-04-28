Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета»

Сбербанк и «Яндекс» объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Основной задачей новой компании станет создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса» и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов.

На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60 млрд руб. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными неконтрольными долями в компании. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд руб. Десять процентов акций пойдет на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета». Совместное предприятие возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

В совет директоров компании вошли: Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса»; Вадим Марчук, вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса»; Максим Гришаков, генеральный директор «Яндекс.Маркета»; Джон Оливер, независимый директор, номинированный «Яндексом»; Габриэль Наури, независимый директор, номинированный Сбербанком; Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка; Максим Полетаев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Новая компания сфокусируется на трех направлениях деятельности. Первым станет создание маркетплейса – онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка. Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис «Яндекс.Маркет», который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.