Powercom представила ИБП на литий-ионных аккумуляторах

Powercom объявила о начале производства источники бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах (АКБ), которые в последнее время получают все большее распространение на рынке систем электроснабжения. Так, производитель уже предлагает под заказ модели линейно-интерактивных ИБП мощностью до 3 кВА на литий-ионных аккумуляторах.

Литий-ионные аккумуляторы широко используются в современной бытовой электронной технике и находят своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. На рынке же источников бесперебойного питания они пока новички.

Среди преимуществ литий-ионных аккумуляторов специалисты отмечают увеличенный срок службы, который, при правильном использовании, может достичь 10-15 лет, тогда как широко используемые в отрасли свинцово-кислотные батареи служат 3-5 лет. Li-ion батареи компактнее и легче, они менее чувствительны к температуре окружающей среды, имеют значительно меньшее время заряда, что является важной составляющей при обеспечении непрерывности работы ответственного оборудования.

Nехнологии пока еще остаются дорогими, что сказывается на стоимости самих ИБП. Выгоду и экономию от перехода на литий-ионные аккумуляторы можно увидеть при расчете совокупной стоимости владения на несколько лет вперед.

В свои источники бесперебойного питания Powercom устанавливает Li-ion батареи промышленного производства, протестированные и сертифицированные, что обеспечивает их надёжность и безопасность.

Rомпания Powercom уже сегодня готова предложить линейно-интерактивные ИБП мощностью до 3кВА на литий-ионных аккумуляторах, в ближайшей перспективе возможность выпуска ИБП онлайн-типа и оснащение новыми АКБ трехфазных систем. Решения доступны под заказ.