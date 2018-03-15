«Форсайт» и «Инфосистемы Джет» будут совместно продвигать Prognoz Platform в России

«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform, российской промышленной платформы бизнес-аналитики. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для заказчиков системы поддержки принятия управленческих решений с учетом максимально широкого ряда факторов.

Объединив усилия, партнеры намерены продемонстрировать рынку значительный потенциал и конкурентоспособность российской аналитической платформы. Prognoz Platform позволяет решать полный спектр задач бизнес-аналитики – от сбора данных и формирования отчетности до создания комплексных систем поддержки принятия решений для ситуационных центров. На ее базе могут создаваться решения для крупных структур любого направления деятельности, в том числе государственных, топливно-энергетических, банковских.

«Партнерство с «Форсайтом» поможет нам реализовать многие инновационные проекты в сфере бизнес-аналитики с соблюдением принципа импортозамещения, - отметил Альберт Нурутдинов, руководитель направления информационно-аналитических систем «Инфосистемы Джет». – Мы активно развиваем перспективное направление BI на базе машинного обучения, и применение российского аналитического комплекса Prognoz Platform открывает для этого больше возможностей».

«В планах компании «Форсайт» – создание эффективной партнерской сети с целью максимального расширения числа пользователей Prognoz Platform. Подписание партнерского соглашения с компанией «Инфосистемы Джет», одним из значимых игроков российского ИТ-рынка, полностью отвечает нашей корпоративной стратегии. Считаем, что объединение опыта наших компаний положительно повлияет на развитие российского BI-рынка», – сказал Денис Милюков, коммерческий директор компании «Форсайт».