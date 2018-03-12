ESET обнаружили новую аферу с криптовалютами

Специалисты ESET предупреждают о новой афере, связанной с добычей криптовалюты. В Google Play распространяется вредоносное приложение для обмана начинающих пользователей майнинговых сервисов.

В сентябре 2017 г. в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Согласно описанию, программа добывала криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту. Проблема в том, что все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения.

Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 тыс. пользователей. После предупреждения специалистов ESET майнер был удален из Google Play.

«Всеобщее увлечение майнингом на руку мошенникам, – отметил Сергей Кузнецов, руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia. – Некоторые из них скрывают функцию майнинга в своих мобильных приложениях, чтобы скрыто добывать криптовалюту на устройствах пользователей. Другие, напротив, специально разрабатывают приложения для обмана начинающих майнеров».

ESET рекомендует загружать мобильные приложения для майнинга, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android- софта – современный мобильный антивирус.