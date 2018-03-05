Powercom обеспечил кампус бизнес-школы «Сколково» оборудованием

В здании кампуса бизнес-школы «Сколково» партнером Powercom, компанией «Годвин Проекты», была создана система защиты электропитания, с одной стороны, обеспечивающая непрерывность учебных и бизнес-процессов, а с другой – защищающая дорогостоящее телекоммуникационное оборудование и многочисленную технику, превращающую кампус в наделенный искусственным интеллектом «дом будущего».

Ключевой составляющей сетевой инфраструктуры кампуса являются дорогостоящие коммутаторы, и выход даже одного подобного устройства из строя не только скажется на рабочих процессах, но и заметно ударит по бюджету. Таким образом, для защиты всего комплекса сетевого оборудования от просадок в электросети в общую цепочку были включены источники бесперебойного питания необходимой мощности с тем, чтобы обеспечить непрерывное функционирование работы бэк-офиса, образовательных процессов, работу WiFi-сетей, доступ к учебным материалам или другими словами – абсолютно всего, что тем или иным образом связано с глобальной сетью интернет и локальными защищенными сетями.

Кроме сетевого оборудования под защиту ИБП попала система контроля и управления доступом в здание, а также система эвакуации и речевые датчики оповещения, окутывающие весь кампус.

В результате для создания оптимальных условий функционирования телеком-системы и другой техники была разработана система защиты электропитания, включающая в себя модели ИБП с двойным преобразованием энергии: VRT-10K с блоком батарей, а также 30 штук ИБП VRT-1000XL и шесть более мощных моделей VRT-3000XL.

За счет установки ИБП удалось не только избежать сбоев в работе, но и устранить риск выхода из строя дорогостоящей техники, который был очень высок – из-за перепадов напряжения, поступающего от энергоснабжающей компании. Снижение удельных затрат и сведение к минимуму вероятность простоев в работе и выходу систем из строя являлись ключевыми при выборе подходящих ИБП.