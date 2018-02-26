Paragon Software представила бесплатный APFS Retrofit Kit for macOS

Paragon Software представила новый бесплатный APFS Retrofit Kit for macOS - системный драйвер, который предоставляет доступ к чтению APFS-томов (Apple File System) на macOS 10.12 или более ранних версиях системы. Пользователям Mac, работающим с устаревшими версиями Mac OS X и macOS, где APFS изначально не поддерживается, инструмент позволяет мгновенно получать доступ к чтению файлов на отформатированных в APFS дисках (SSD, HDD) или USB-накопителях.

После установки драйвера от пользователя не требуется никаких дополнительных действий. Программа обеспечивает стабильную работу: безопасная работа в совместимых аппаратных и программных системах для универсальных и специализированных приложений.

Безопасность данных: защита целостности данных, а также предотвращение случайного повреждения или потери данных.

Гарантированную производительность: стабильная, сбалансированная пропускная способность с эффективным контролем потока, снижение накладных расходов и отсутствие перегрузок данных.

Эффективное использование: экономное использование ресурсов процессора, памяти и диска.

Загрузить APFS Retrofit Kit для macOS можно по ссылке, регистрация не требуется.