НИИ СОКБ представила ПО для удаленной установки корпоративных мобильных приложений

НИИ СОКБ объявила о создании нового российского продукта SafeStore, обеспечивающего удаленную установку корпоративных приложений на мобильные устройства (Android, IOS) сотрудников.

Установка приложений может осуществляться централизованно по инициативе администратора и персонально по запросу пользователя. SafeStore может внедряться у заказчика в виде отдельного решения или использоваться разработчиками приложений в виде API.

В конце 2017 года представители компании «НИИ СОКБ» заявили о развитии своего флагманского MDM-решения SafePhone, до полноценной EMM-системы. Одной из подсистем платформы EMM SafePhone является подсистема хранения и управления доверенными корпоративными приложениями.

Для сотрудника компании, в которой внедрен EMM SafePhone, процесс установки или обновления приложения может происходить централизованно в фоновом режиме по инициативе администратора. Также возможен режим самостоятельной установки или обновления приложения самим сотрудником.

С точки зрения заказчика, разрабатывающего или заказывающего разработку мобильных приложений для работы со своими бизнес-системами, предложенная SafeStore функциональность, является незаменимой для обеспечения процессов начального распространения набора необходимых для работы приложений, поддержания единой версионности используемых приложений и защиты от шпионских приложений, установленных пользователем самостоятельно.

«SafeStore значительно оптимизирует и упрощает процесс работы сотрудников, позволяя им быстро получить и начать пользоваться всеми необходимыми для работы набором мобильных приложений и на порядки сокращает время, затраченное Заказчиком на обновление приложения на мобильном устройстве сотрудника до актуальной версии. При этом компания сама проверяет и помещает в SafeStore необходимые для работы приложения, что позволяет значительно снизить риски атак злоумышленников на информационные системы Предприятия» - отметил директор по развитию НИИ СОКБ В. Бычек.