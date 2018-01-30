BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.3, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.

Существенно расширены возможности подсистемы моделирования: теперь она позволяет моделировать реакцию системы на изменения настроек правил на выборке реальных платежей для анализа эффективности этих изменений. Доработана система логирования для увеличения информативности. Добавлены новые возможности работы со справочниками.

«Основное изменение этой версии – усовершенствованная подсистема моделирования. Теперь настройку модели можно провести на определенной выборке реальных платежей и сравнить результаты эффективности настроек. Моделирование происходит в «песочнице» и не влияет на штатную проверку платежей, нет необходимости в развертывании отдельной тестовой копии системы. Дополнительно реализовано множество небольших изменений, расширяющих функциональность и удобство использования системы», - отметил заместитель директора департамента розничных продуктов компании BSS Дмитрий Князев.

Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 4.3 осуществляется с версии v. 4.2 в рамках договора сопровождения.