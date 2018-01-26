Panasonic представил бесконтактную систему распознавания эмоций

Panasonic представила «умную систему», способную на расстоянии распознать эмоциональное состояние людей.

Простое по механике решение - видеокамеры двух типов и система обработки изображений от Panasonic, позволяет добиваться интересных результатов. «Глядя» на человека, устройство довольно точно оценивает его эмоциональное и отчасти физическое состояние. Например, понимает, что испытуемый злится и уже покраснел от гнева. Или, наоборот, в сильном расстройстве и потому ощущает озноб.

Камеры бесконтактно фиксируют несколько базовых показателей: пульс, частоту и скорость морганий, положение бровей и рта, температуру тела человека. Проанализировав полученные результаты, система определяет силу (от легкой скуки до крайнего возбуждения) и модальность испытываемых человеком эмоций. Последний показатель охватывает полный спектр «чувств» - от полного неудовлетворения собой до крайнего самодовольства и все промежуточные состояния: страх, беспокойство, недовольство, раздражение, злость, глубокое несчастье, дискомфорт, грусть, депрессия, скука, сонливость, усталость, расслабленность, покой и легкость, удовлетворенность, счастье, радость, восторг, эйфория и т.д.

Принимается в расчет и то, как человек воспринимает внешние условия – холодно ли ему или жарко. Хочется ли ему спать – сонливость оценивается по пятибалльной шкале. Замеры делаются с интервалом в 15 минут, что позволяет прогнозировать динамику состояния.

По мнению разработчиков, решение станет отличным дополнением умного дома. Подключив его, например, к системам освещения и кондиционирования, можно будет корректировать состояние человека – при необходимости включать кондиционер, успокаивающую музыку и т.д.

О планах коммерциализации продукта пока не сообщается.