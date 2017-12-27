«Юнидата» представила версию платформы для высоконагруженных систем

«Юнидата» объявила о выпуске редакции одноименной платформы - Юнидата 4.7 HPE (High Performance Edition).

Новая версия предназначена для построения систем управления данными крупных корпораций и предприятий с высокими требованиями как по объему данных (от 100 млн записей и выше), так и по скорости работы с ними. Новая версия платформы включает в себя дополнительные модули по мониторингу, производительности отдельных компонентов и самого решения целиком, скорости обработки данных в пакетных и онлайн режимах.

Добавлены модули по информированию администратора об отклонениях текущих метрик от целевых, специализированные модули пакетной обработки, предназначенные для больших объемов данных, а также детализированные инструкции по построению и обслуживанию высоконагруженных систем управления основными данными.

«Во время начала разработки платформы «Юнидата», мы провели большой объем исследований современного в тот момент ландшафта MDM решений и, самое главное, ожидаемые требования бизнеса в горизонте 2, 5 и 10 лет. – отметил главный архитектор платформы Алексей Цырюльников. - Стало ясно, что существующие подходы себя исчерпывают и будущее за гибридными техниками – сочетание зарекомендовавших современных технологий, таких NoSQL, поисковые индексы, горизонтальное масштабирование stateless архитектуры, документ-ориентированные и графовые базы данных, in-memory вычисления и традиционных реляционных СУБД. Таким образом, нам нужно было нивелировать недостатки каждой из технологий, достоинствами других подходов и технологий. Данный подход был широко использован при разработке платформы и всецело оправдал себя, что было наглядно продемонстрированно этим летом на релизе 4.5, когда платформа успешно прошла испытания на 1 миллиарде записей№.

«С релизом 4.5 был наглядно продемонстрирован верный подход к поддержке высоконагруженных систем. – сказал генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. - Но, как известно, достижение рекордных показателей не является достаточным условием и доказательством применимости для промышленного использования. Я бы провел следующую аналогию: спорт-кар это хорошо, но на работу ездить на нем не удобно. И перед собой мы поставили задачу в рамках релиза 4.7 предоставить нашим клиентам простой и понятный инструментарий для построения высоконагруженных систем на базе платформы. Наш спорткар должен был быть допущен на дороги общего пользования».

Специалисты компании проанализировали и разделили типовые задачи, возникающие при обслуживании платформы до 100 млн записей, и от 100 млн. Были также выявлены типовые сценарии, возникающие при большом объеме исходных данных. Результатом стал специальный релиз и методология внедрения и эксплуатации платформы при больших объемах данных.

Платформа «Юнидата» версии 4.7 совмещает в себе скорость суперкара и комфорт семейного автомобиля. Параллельно с выходом новой редакции учебный центр компании запустил новый курс обучения - «Платформа «Юнидата» в высоконагруженных проектах».