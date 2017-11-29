Tele2 предлагает полгода бесплатной связи при внесении абонентской платы за шесть месяцев

Tele2 в канун новогодних праздников запускает продукт, который позволит клиентам Tele2 полгода пользоваться услугами связи бесплатно. В поддержку этого предложения оператор также представляет новую рекламную кампанию.

Воспользоваться услугой могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Московском регионе абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг.

В день запуска предложения также стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли спутников современного Санта-Клауса из Tele2. Вместо традиционного красно-белого костюма он носит стильное пальто, а саням, запряженным оленями, предпочитает гоночный автомобиль.

В преддверии Нового года Санта со свитой спешит развезти подарки клиентам Tele2. Компания придерживается принципа «Другие правила» во всем, в том числе в выборе новогодних подарков для абонентов. Тем, кто подключился к сети Tele2, оператор предлагает: «Оплачивайте шесть месяцев и шесть получайте в подарок».

Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы за 6 или 9 месяцев в зависимости от тарифа. После этого достаточно набрать команду *116*2018# или подключить услугу «Годовой абонемент» в личном кабинете. Воспользоваться предложением возможно в период с 29 ноября 2017 года до 9 января 2018 года.