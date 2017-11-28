IDC: российский рынок устройств печати в III квартале 2017 года вырос на треть

Согласно результатам исследования компании IDC, в третьем квартале 2017 года объем российского рынка устройств печати увеличился на 14,0% в штучном выражении и 34,6% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено 648 058 штук МФУ, принтеров и копиров, совокупная стоимость которых составила $160,28 млн, при этом средняя цена устройства выросла на 18,1% по сравнению с третьим кварталом 2016 г.

В третьем квартале поставки монохромных лазерных принтеров, как и во втором квартале, сократились в младшем (от 1 до 20 стр/мин) и старшем (от 91 до 150 стр/мин) сегментах на 49,0% и 33,3%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Остальные сегменты показали двузначный рост.

В категории монохромных лазерных МФУ отрицательная динамика была также отмечена в младшем (от 1 до 20 стр/мин) сегменте, где падение составило 32,0%. В остальных скоростных категориях наблюдалась положительная динамика. Самый высокий рост (153,2%) был зафиксирован в сегменте от 45 до 69 стр/мин.

Поставки цветных лазерных принтеров сократились в начальном сегменте 1-10 стр/мин на 53,6%, а также во всех скоростных сегментах от 45 стр/мин.

В категории цветных лазерных МФУ сокращение поставок на 2,9% произошло в сегменте 1-10 стр/мин и на 6,9% в сегменте 70-90 стр/мин. В остальных скоростных категориях прослеживаются позитивные тренды, в особенности, поставки в сегменте 31-44 стр/мин выросли на 475,0% по отношению к третьему кварталу 2016 г.

Рынок струйной техники увеличился в объеме на 14,6% в штучном выражении и 19,4% в денежном выражении по сравнению с третьим кварталом прошлого года за счет роста поставок струйных МФУ на 23,9%. Поставки струйных принтеров, наоборот, уменьшились на 17,0% по сравнению с третьим кварталом 2016 г. Сокращение отразилось на всех ценовых сегментах, за исключением сегмента $300-400, выросшего на 32,3%.

«В отличии от нескольких предыдущих кварталов, в третьем квартале 2017 г. российский рынок компьютерной периферии наконец показал значительную положительную динамику не только в денежном выражении, но и в штучных поставках, что в определенной степени можно считать индикатором позитивного развития рынка. Как мы видим, «вымывание» поставок на рынок устройств входного уровня продолжается, что обусловлено с одной стороны снизившейся покупательной способностью розничных потребителей и малого бизнеса, с другой – жесткой политикой вендоров в отношении использования неоригинальных расходных, и, как следствие, смещением их внимания к более платежеспособным сегментам рынка потребителей, которые могут позволить себе пользоваться оригинальными расходными материалами. Традиционно, макроэкономическая ситуация будет оказывать сильное влияние на рынок в приближающемся 2018 году, я бы не стал исключать также и влияние предстоящих президентских выборов», – отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик компании IDC Russia & CIS.