LiveTex оптимизировала email-канал в приложении оператора

LiveTex обновила свое решение для корпоративной переписки. С его помощью общение по электронной почте становится мощным каналом работы с клиентами: письма теперь приходят вместо почтового приложения в рабочее место оператора.

Все функции и удобство интерфейса почты остались: в приложении оператора вас ждут удобные цепочки писем, форматирование и даже добавление подписи. Привычная электронная почта стала еще удобнее и быстрее.

Сотрудникам контакт-центров и клиентских служб теперь не надо отдельно работать с электронной почтой — все письма попадают в приложение оператора. Обрабатывать большие объемы писем и настраивать приоритеты для важных сообщений можно в пару кликов.

Новый интерфейс позволяет форматировать шрифты, создавать списки и добавлять подписи к письмам. История переписки сохраняется, удобно отслеживается и ответ клиента не потеряется среди других писем.

Руководители контакт-центров с обновленным email-каналом LiveTex получают удобный инструмент для оценки работы операторов. Вся статистика работы сотрудников с электронной почтой, как на ладони.

Приложение оператора склеивает всю историю общения с клиентом в единую цепочку. Омниканальный подход позволяет экономить время оператора и клиента — общение начинается с того момента, на котором оно завершилось в прошлый раз. Сообщения от одного пользователя в разных каналах не теряются.

Платформа LiveTex интегрируется с любыми CRM и вы можете сохранять информацию из почтового канала в карточке клиента.