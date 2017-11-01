Smart Engines научила ломбард распознавать паспорта

«Донской ломбард» внедрил решение компании Smart Engines для сканирования и автоматического заполнения паспортных данных клиентов. Поставку системы распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader осуществила компания Softline.

Теперь сотрудникам ломбарда для того чтобы оформить документы при работе с клиентом достаточно отсканировать документ. Smart IDReader автоматически определит тип документа и распознает необходимые поля. Распознанные данные вносятся в карточку клиента и используются в дальнейшем для оформления сопроводительных документов. Перечень распознаваемых документов включает паспорт гражданина РФ и любые удостоверяющие документы с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненные в соответствии со стандартами ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO).

«В процессе выбора технологии распознавания паспорта РФ для наших задач мы рассматривали несколько решений. Разработка компании Smart Engines показала лучшие результаты по скорости и качеству распознавания. В настоящего время с системой Smart IDReader работают сотрудники во всех наших отделениях, что позволило нам минимизировать количество ошибок при вводе данных», — отметила руководитель отдела маркетинга «Донской ломбард» Алина Спивак.

Работы по интеграции библиотек распознавания Smart IDReader в учетную систему «Донского ломбарда» были выполнены без привлечения сторонних разработчиков.