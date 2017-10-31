Дата-центр StoreData подтвердил, что может надежно хранить персональные данные

ЦОД StoreData получил сертификацию PCI DSS в сентябре 2016 г. В октябре 2017 г. компания прошла переаттестацию для подтверждения высокого уровня безопасности, обеспечиваемой в дата-центре. Кроме того, специалисты ЦОДа StoreData постоянно проводят модернизацию инженерной инфраструктуры и, в частности, систем безопасности. Так, за прошедший год была полностью обновлена система видеонаблюдения, установлен новый тип секционного серверного шкафа, отвечающий требованиям PCI DSS и позволяющий, благодаря изолированным секциям, размещать оборудование сразу нескольких клиентов в одном серверном шкафу, и установлена система раннего обнаружения задымления.

«Обеспечение высокого уровня безопасности — один из приоритетов нашей компании. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам условия, которые максимально соответствуют не только их разнообразным требованиям, но и ожиданиям надежного размещения оборудования. И конечно, мы стараемся создать максимальный комфорт и удобство в работе. Успешно пройденная переаттестация по стандарту PCI DSS еще раз подтверждает это», — прокомментировал новость о переаттестации Антон Платонов, заместитель генерального директора компании StoreData.