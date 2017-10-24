«Росэлектроника» разработала командный мобильный комплекс связи

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) разработали мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения должностным лицам в условиях сложного рельефа местности и радиопомех.

Комплекс, разработанный Омским НИИ приборостроения, выполнен на базе отечественного автомобиля «Тигр» и оснащен системой спутниковой связи со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями. Комплекс обеспечивает связь в радиусе до 50 км с тремястами абонентами, в непрерывном режиме без необходимости развертывания/свертывания оборудования на время движения или стоянки. Примененное техническое решение исключает обрушение системы при частичной деградации связи. Время автономной работы абонентского терминала комплекса – не менее 5 суток.

Разработчики предусмотрели возможность удаленного управления комплексом из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного АРМ оператора по скоростному каналу Ethernet.

Командный комплекс связи обладает высокой помехоустойчивостью и помехозащищенностью, исключает декодирование передаваемых сообщений при радиоперехвате, а также обеспечивает полную автономность от внешних коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Оборудование демонстрирует одинаково высокий уровень надежности в условиях равнинной, пересеченной и горной местности, а также сильных осадков.