Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» на новую версию Solar Dozor

Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») с Solar Dozor 5.0 на новейшую версию DLP-решения. Партнером по проекту выступила компания «Инфосистемы Джет».

«ФПК» является дочерней структурой РЖД и осуществляет пассажирские перевозки по всей территории России. Сфера деятельности организации подразумевает повышенное внимание к вопросам информационной безопасности, поэтому «Федеральная пассажирская компания» активно внедряет технические средства защиты от внешних и внутренних угроз.

Компания очень ответственно относится к защите конфиденциальной информации и, в особенности, персональных данных пассажиров. Для защиты от рисков, связанных с возможными действиями внутренних нарушителей, ФПК выбрала Solar Dozor 5.

С выходом новой версии было принято решение о миграции, поскольку Solar Dozor 6 сочетает зарекомендовавшие себя классические DLP-технологии, обеспечивающие надежную защиту от утечек информации, с инновационным аналитическим инструментарием, который позволяет на ранней стадии обнаруживать признаки активностей, наносящих экономический и репутационный вред компании.

«Многие вендоры DLP так или иначе заявляют о способности выявлять подозрительные активности сотрудников, но мы убедились, что только в Solar Dozor эта функциональность реализована на должном уровне. Поскольку АО «ФПК» придает большое значение вопросам информационной безопасности, тот факт, что Solar Dozor способен защитить организацию от самого широкого спектра внутренних угроз, стал ключевым аргументом в его пользу», – сообщил представитель ФПК.

«Если компания понимает и умеет оценивать риски информационной безопасности, то она так или иначе приходит к мысли о внедрении DLP. Однако успех проекта зависит не только от продукта и его возможностей, но и от взаимодействия вендора, интегратора и заказчика в ходе внедрения. В данном случае все стороны активно прилагали усилия для успешного завершения проекта и создания в организации надежной системы защиты от внутренних угроз», – сказал Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.