ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы

ARinteg реализовала проект по защите персональных данных в ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы». История этого лечебно-профилактического учреждения насчитывает 93 года, штат — более 1700 человек. В составе центра действуют 15 подразделений, включая поликлинику и медпункты в Москве, а также санатории в Подмосковье и Крыму.

Центр предоставляет услуги 700 различных видов; приоритетом лечения и оздоровления служит безопасность пациентов. Этот подход распространяется на информационные системы Центра и обрабатываемые с их помощью персональные данные.

При реализации проекта по защите персональных данных ARinteg проанализировал состояние эксплуатируемых заказчиком информационных систем персональных данных (ИСПДн) и предложил стратегию их дальнейшего развития; · для упреждения возможных угроз разработал их модель, а также модель потенциального злоумышленника; · подготовил комплект организационно-распорядительных документов по функционированию ИСПДн; представил рекомендации по применению в ИСПДн сертифицированных программных и технических средств защиты информации.

«С 1 июля нынешнего года ужесточена ответственность за нарушения закона «О персональных данных»; тем более актуальной становится необходимость приведения ИСПДн в соответствие с этим нормативным актом и подзаконными актами к нему. Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы продемонстрировал ответственный и принципиальный подход к решению данной задачи в интересах своих пациентов и сотрудников», — отметил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

«В ходе реализации проекта компания ARinteg продемонстрировала высокий уровень профессионализма и компетентности, а также зарекомендовала себя как эффективный и ответственный интегратор решений по информационной безопасности, которому можно доверять важные проекты, включая защиту персональных данных», — сказал руководитель управления информационных технологий ГУП «Медицинский центр» Ярослав Грезин.