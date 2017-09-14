HP представила программу обучения партнеров HP University

HP в рамках конференции HP Reinvent | World Partner Forum 2017 представила HP University – комплексное решение, которое поможет 18 тыс. участникам программы Partner First оптимизировать доходы и повысить эфективность бизнеса. HP University проводит обучение продажам, особенностям продуктовой линейки HP и сертификации. Это позволит партнерам HP перейти на такие перспективные бизнес-модели, как контрактное обслуживание.

HP University предлагает онлайн-обучение и занятия под руководством инструкторов в 170 странах. До запуска программа была протестирована стратегическими партнерами в трех регионах и теперь доступна на 11 языках.

«HP предлагает партнерам программу обучения, направленную на увеличение их доходов, — отметил Томас Йенсен (Thomas Jensen), вице-президент по работе с партнерами, HP Inc. — HP University позволяет нашим партнерам сфокусироваться на развитии продаж. Эта эффективная, простая и понятная программа позволит оптимизировать внутренние процессы, которые обеспечат рост бизнеса и максимальную прибыль».

Переход от традиционной схемы продаж к контрактному обслуживанию особенно актуален на рынке высоких технологий. Применяя эту эффективную бизнес-модель, компании могут адаптировать свои вычислительные среды к потребностям клиентов и сотрудников. Однако эта система требует приобретения новых навыков в области продаж, и HP University предназначена именно для решения этой задачи.

Более 30 партнеров по всему миру приняли участие в тестировании HP University. Доступ к программе и ее использование максимально просты и понятны, что позволяет партнерам сосредоточиться на обучении, а не на навигации по сложному порталу. Программа предлагает очное обучение под руководством инструктора, развитие навыков продаж и изучение ключевых компетенций HP, включая безопасность, концепцию «устройство как услуга» (DaaS), мобильность и услуги по аутсорсингу печати.

Такие курсы, как «Стратегия продаж», позволят участникам выработать стратегии для определения основных задач клиентов, создания эффективных коммерческих предложений и правильной коммуникации с учетом потребностей конкретного заказчика. Курсы направлены на развитие продаж, укрепление отношений с партнерами, сокращение затрат на заключение сделок и максимизацию доходов.

HP продолжит реализацию программы HP Partner First, направленной на поддержку торговых партнеров. HP University дает им дополнительные конкурентные преимущества благодаря всесторонней подготовке в области продаж, знании технических аспектов продукции HP и сертификации. Подход, применяемый в HP University, выходит за рамки обычного обучения работе с продукцией и предлагает взаимодействие в режиме реального времени, с глубоким погружением и высокой степенью вовлеченности.