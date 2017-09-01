Банк «Александровский» запустил мобильное приложение для бизнеса

Банк «Александровский» представил мобильный банк для бизнеса. Приложение a) business представляет собой инструмент управления финансами для предпринимателей, руководителей и финансовых директоров компаний. С мобильным банком для бизнеса можно всегда иметь доступ к услугам банка прямо с телефона или планшета.

В приложении для бизнеса доступен основной функционал для проведения расчетов: совершение платежей в бюджет, контрагентам или физическим лицам, просмотр остатков и поступлений на счет, получение выписки, просмотр реквизитов счета, отправка и получение сообщений из банка.

Пользоваться приложением a) business удобно и безопасно. Клиент самостоятельно создает код доступа для входа в приложение, платежные поручения подтверждаются одноразовым кодом по SMS. Доступ к приложению можно предоставить нескольким сотрудникам компании. Если в компании несколько юридических лиц, управлять счетами всех организаций можно в одном приложении.

Клиенты банка «Александровский», подключенные к системе Банк-клиент, могут пользоваться мобильным банком бесплатно. Достаточно оформить сертификат ключей электронной подписи в любом офисе банка и установить приложение на телефоне или планшете.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play, набрав в поиске «банк александровский».