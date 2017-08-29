«Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств

Navitel объявила о выходе «Навител Навигатор» 9.9 для устройств под управлением ОС Android. В обновлении улучшена маршрутизация для грузового транспорта и реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении границы.

В обновленной версии номера съездов отображаются наверху экрана рядом с названием шоссе или трассы, на которые водителю нужно свернуть. Вместе с трехмерной картой дорог эта информация дополнительно упрощает навигацию, помогая водителю ориентироваться при движении по основным магистралям.

При построении маршрута для грузового автомобиля приложение «Навител Навигатор» 9.9 учитывает существующие дорожные ограничения для такого типа машин. Выбор вида транспорта доступен пользователю в основном меню программы.

Пересечение государственной границы может занимать немало времени у водителей. При расчете времени в пути «Навител Навигатор» 9.9 учитывает задержки на пограничных автомобильных пунктах пропуска. Таким образом, водители получают реалистичное представление о времени прибытия в самом начале маршрута.

В обновлении добавлен голосовой пакет на финском языке. Теперь «Навител Навигатор» поддерживает голосовые подсказки на 31 языке. Пользователям доступны 36 языковых версий интерфейса программы.

Обладатели устройств с операционной системой Android могут загрузить обновление «Навител Навигатор 9.9» в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе Скачать.

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии Навител Навигатор необходимо приобрести лицензионный ключ.

Также можно приобрести годовую подписку на выбранные карты и пользоваться всеми функциями премиум-версии в течение этого времени. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой версии навигационного приложения, необходимо загрузить карты релиза Q2 2017.