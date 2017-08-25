«Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии

«Мегафон» запустил 3G-сеть в ауле Али-Бердуковский Хабезского района благодаря чему возможность доступа к мобильному интернету на скорости до 21 Мбит/с получили свыше 5000 жителей населённого пункта.

Услугами скоростного интернета от «Мегафона» смогут воспользоваться также и сотрудники находящегося неподалеку от аула «Хабезский гипсовый завод», производящего сухие строительные смеси.

«Мегафон» продолжает наращивать телеком-возможности как в крупных городах, так и в малых селениях республики, — комментирует Радмир Бурлаков, директор отделения компании «Мегафон» в Карачаево-Черкесии. — Качественный 3G-интернет позволит нашим абонентам из Али-Бердуковского пользоваться популярными информационными ресурсами, соцсетями и мессенджерами. Это очень удобный канал для общения с друзьями и близкими, для дистанционного обучения через интернет или доступа к онлайн сервисам госуслуг. Безусловно, новые телеком-возможности способствуют улучшению качества жизни населения региона».

Сегодня уже свыше половины абонентов «Мегафона» в Карачаево-Черкесии активно пользуются мобильным интернетом 2G/3G/4G. Каждый из таких клиентов оператора потребляет в среднем до 6 Гб информации ежемесячно. Поэтому для развития сервиса компания усиливает собственную техническую инфраструктуру в регионе: с начала текущего года 3G-сети начали работу в 6 селениях Зеленчукского, Прикубанского, Хабезского, Малокарачаевского и Усть-Джегутинского районов. Таким образом, «МегаФон» сделал доступными услуги скоростного мобильного интернета еще для 16 тысяч жителей сельских районов Карачаево-Черкесии.