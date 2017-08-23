«Росэлектроника» и китайская CETC согласовали взаимодействие при контрактном производстве

«Росэлектроника» (головная организация одноименного холдинга госкорпорации «Ростех») и Nedi Technology Co. Ltd, входящая в состав крупнейшей китайской корпорация в сфере радиоэлектронных технологий China Electronics Technology Corporation (CETC), подписали соглашение об организации контрактного производства полупроводниковых приборов.

Документ стороны заключили в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2017», который проходит 22-27 августа в подмосковной Кубинке. Документ подписали статс-секретарь – заместитель генерального директора «Росэлектроника» Арсений Брыкин и заместитель генерального директора Nedi Сунь Сюйдун.

Документ предусматривает порядок и сроки согласования дизайна, макета, производства, тестирования и передачи изготовленной в рамках foundry-контрактов продукции, а также форму контрактов и порядок внесения в них изменений. В частности, CETC обязуется обеспечить гарантийный период произведенной продукции на срок 12 месяцев после поставки, а «Росэлектроника» – патентную чистоту изготавливаемых изделий. Особый раздел соглашения посвящен защите прав интеллектуальной собственности, а также коммерческой тайны.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 г. «Росэлектроника» и CETC заключили соглашение о сотрудничестве в режиме foundry, при котором российский холдинг берет на себя разработку и проектирование полупроводниковых приборов, а китайская компания обеспечивает их производство в заданном объеме.

Стороны развивают сотрудничество с 2014 г., когда создали несколько рабочих групп по обмену информацией и обсуждению взаимодействия. В частности, рассматривается возможность создания в России совместной лаборатории по разработке разных типов электронных компонентов.