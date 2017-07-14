Председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич в ходе Международного финансового конгресса в Петербурге выступил с заявлением о том, что первое digital-отделение банка «Открытие» может появиться до конца года.

На вопрос заместителя председателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой о планах по трансформации банковских офисов на ближайшие 3-5 лет в условиях перехода к цифровой экономике, Евгений Данкевич сообщил, что «Открытие» рассматривает возможность появления инновационных отделений на основе digital-технологий.

«Я не думаю, что мы увидим мир без отделений вообще. Они, несомненно, останутся, но в другом качестве. Даже с учётом текущего уровня диджитализации в России клиенты все равно ожидают, что в отделениях с форматом самообслуживания будут и представители банка, которые при необходимости окажут помощь. Очень интересный инновационный шаг — это отделения, в которых все делается автоматически, а люди выполняют роль консультантов. Мы делаем такой проект, и первое подобное отделение откроем в конце 2017 – начале 2018 года. Сейчас ведется проработка концепции, выбор устройств, разработка новых процессов и дизайна офиса», - сказал Евгений Данкевич.

Тема развития инновационных финансовых технологий обсуждалась в ходе круглого стола «Цифровая экономика и инновации в финансовом секторе».