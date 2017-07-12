«Яндекс» открыл диспетчерскую для автобусных перевозчиков

«Яндекс» объявил о том,что в онлайн-сервисе «Яндекс.Автобусы» открылась «Диспетчерская». Как рассказали CNews в компании, с помощью диспетчерской пригородные и междугородние автобусные перевозчики смогут продавать билеты в интернете. Это поможет им привлечь пассажиров и увеличить заполняемость рейсов.

Каждый месяц российские пользователи задают «Яндексу» 7 млн запросов об автобусных рейсах. Но далеко не все рейсы доступны в сети. Многие из них выполняют небольшие перевозчики, которые не представлены в интернете и продают билеты при посадке в автобус. Теперь они смогут добавить свои рейсы на сервисы «Яндекса», открыть бронирование и продажу билетов онлайн. Комиссия за бронирование билета с перевозчиков не взимается, при онлайн-продаже она составляет для них 5%. Забронированный билет пассажир сможет оплатить наличными при посадке.

Зарегистрироваться в «Диспетчерской» просто, это займёт всего несколько минут. В течение суток рейсы перевозчика появятся на «Яндекс.Автобусах» и «Яндекс.Расписаниях». Перевозчик сможет менять в Диспетчерской данные о рейсах и следить за продажей и бронированием билетов. Вдобавок к веб-сервису «Яндекс» предлагает перевозчикам мобильное приложение для Android. С его помощью водитель может сверяться со списком пассажиров и дополнять его прямо в поездке.

«Диспетчерская» помогает также оформлять перевозки в контролирующих органах. Сейчас перевозчик обязан сообщать информацию о пассажирах в Автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах (АЦБПДП). «Диспетчерская» делает это автоматически — при продаже или бронировании билета. Она позволяет также распечатать договор фрахтования, который необходим для заказных рейсов. Это можно сделать через веб-сервис или мобильное приложение.

«Яндекс.Автобусы» — сервис для поиска и покупки билетов на междугородние и пригородные автобусы. Сервис запущен в январе 2017 г. Он предлагает более 10 тыс. автобусных направлений по всей России.