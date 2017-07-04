Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО

«АстроСофт» объявила о включении собственного универсального компилятора UCC в Реестр российского программного обеспечения.

UCC — Universal C Compiler, универсальный компилятор языков программирования С/С+, который позволяет в создавать компиляторы под любые целевые платформы. Адаптация компилятора к новой платформе занимает всего около двух месяцев в зависимости от сложности процессора и методов низкоуровневой оптимизации.

Министерство связи и массовых коммуникаций включило универсальный компилятор UCC в Единый реестр российского программного обеспечения (Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2017 №212).

Компилятор UCC — полностью российский продукт, созданный без элементов стороннего кода, на разработку которого потрачено в общей сложности более 170 человеко-лет. На базе компилятора UCC уже создано несколько пакетов средств разработки, которые активно используются в производственных процессах крупных промышленных компаний.

Основная идея компилятора UCC — вынос платформо-специфичных настроек и алгоритмов в отдельный модуль. Этот модуль настраивается при помощи описания правил кодогенерации на специализированном языке, в то время как основной исходный код компилятора остается неизменным.

«Компилятор UCC особо востребован в оборонно-промышленном комплексе, системах безопасности и связи, авионике, приборо- и станкостроении, компьютерной периферии. Включение в Единый реестр российского ПО способствует продвижению продукта и в рамках государственных закупок. Мы не останавливаемся на достигнутом: внедряем поддержку современных стандартов и создаем новые оптимизационные алгоритмы», — отметил Константин Цивин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса в «АстроСофт».

«Сейчас мы усиливаем свои компетенции и параллельно развиваем компилятор на основе LLVM — набора компиляторных технологий, упакованных в удобную модульную форму», — сказал Алексей Спирков, руководитель отдела наукоемких технологий «АстроСофт».