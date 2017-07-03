Veeam станет главным поставщиком решений доступности данных для виртуализированных сред Nutanix

Veeam Software объявила о расширении партнерства с Nutanix, в рамках которого Veeam становится главным поставщиком решений в области обеспечения доступности данных (Premier Availability solution) для виртуализированных сред Nutanix. Veeam предоставляет поддержку Nutanix AHV в своем флагманском продукте Veeam Availability Suite, позволяя общим заказчикам Nutanix и Veeam получить преимущества от решения в области доступности данных корпоративного уровня. Сотрудничество также помогает значительно ускорить имплементацию стратегии цифровой трансформации в крупных компаниях, за счет удовлетворения ожиданий пользователей по получению непрерывного цифрового опыта.

«Это партнерство объединяет лидера в области корпоративных облачных вычислений (Enterprise Cloud Computing) – Nutanix – с лидером в области решений для обеспечения непрерывной доступности данных. Целью обоих партнеров является предоставление мультиоблачных решений для крупного бизнеса, – сказал Питер МакКей, соуправляющий директор и президент Veeam. – По мере того как мы продолжаем добиваться все больших успехов в сегменте гибридных облаков, мы понимаем, что нашим заказчикам теперь требуются решения, которые охватывают как локальные, так и облачные ИТ-среды. Мы рады, что предоставляем главное решение для обеспечения доступности виртуализованных сред, поддерживаемых Nutanix».

В качестве программной платформы Enterprise Cloud Platform Nutanix повышает производительность и значительно упрощает управление рабочими нагрузками приложений в физических и виртуальных средах. IDC предполагает, что объемы рынка гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) составят $7,5 млрд в 2021 г. Причиной этого является то, что технология все чаще используется в организациях по мере того, как они начинают узнавать о ее потенциальных преимуществах.

«HCI стала одним из самых быстрорастущих сегментов рынка корпоративной инфраструктуры, позволив достичь новых уровней гибкости и эффективности работы в ключевых сегментах рынка систем центров обработки данных, – сказал Эрик Шеппард, директор по исследованиям IDC. – Поддержка Nutanix AHV от Veeam предоставляет проверенную платформу для обеспечения доступности данных для этого растущего рынка в то время, как гиперконвергентные решения все чаще используются для поддержки критически важных бизнес-приложений и, следовательно, нуждаются в такой платформе».

Veeam предоставляет решение без использования агентов для обеспечения самого высокого уровня доступности и защиты для всех приложений и данных. Совместное предложение поможет организациям ускорить развертывание ИТ и значительно упростит управление, а также создаст более гибкий способ добавления новых бизнес-сервисов.

«Nutanix продолжает инвестиции в стратегические отношения для укрепления нашей партнерской экосистемы, – сказал Судхиш Наир, президент Nutanix. – Мы рады, что Veeam является главным поставщиком решений в области обеспечения доступности данных для виртуализованных сред, поддерживаемых Nutanix, и помогает нашим общим клиентам достичь спокойствия при расширении стратегий цифровой трансформации бизнеса».

Структура компаний Veeam и Nutanix всецело основывается на их партнерских сетях. И партнеры в первую очередь получат все преимущества от совместного, высокодифференцированного решения, что в том числе благоприятно отразится на их продажах. Veeam станет стратегическим партнером по технологиям в программе Nutanix Elevate Alliance, а также рекомендуемым приложением в новом Nutanix Marketplace. Обе инициативы будут способствовать развитию экосистемы Veeam, в дальнейшем расширяя поддержку инициатив цифровой трансформации клиентов и партнеров.