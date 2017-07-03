«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1

«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.

Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных потоков; повышение гибкости и аудируемости процессов финансового планирования в условиях изменения внешних экономических условий и быстрого роста компании; масштабируемость и вовлечение в периметр корпоративного управления эффективностью свыше 200 сотрудников, представляющих региональные и функциональные структурные подразделения компании.

Периметр системы охватывает модели стратегического и операционного планирования, включающие инвестиционный бюджет (CAPEX), бюджет доходов-расходов (БДР), а также бюджет движения денежных средств (БДДС).

Проект стартовал в начале 2016 г. после окончания цикла годового финансового планирования, а уже осенью 2016 г. новая система была запущена в эксплуатацию в рамках годового планирования на 2017 г.

«Внедрение интегрированной системы финансового планирования и управления эффективностью является важной вехой в развитии инструментов корпоративного управления ЭР-Телеком. Работая совместно с нашим партнером, мы смогли реализовать сложный и масштабный проект в сжатые сроки», – сказала Снежана Окунева, директор по экономике и финансам «ЭР-Телеком Холдинг».

«Проект стал для нас настоящим вызовом: в течение нескольких месяцев мы реализовали в новой системе более 100 информационных объектов, а также около 50 интеграционных потоков 10 000 правил финансовых расчетов, включая каскадные аллокации. Решение этой непростой задачи стало возможным благодаря интенсивной совместной работе с нашими коллегами из ЭР-Телеком», – отметил Владимир Скудин, исполнительный директор «ГлоуБайт Консалтинг».