«Максим» интегрировал навигаторы «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей

Сервис заказа такси «Максим» объявил об интеграции навигаторов «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей Taxsee driver. В приложении водитель видит всю информацию о заказе и маршрут поездки на карте. Теперь из водительского приложения на платформе Android можно переключиться в стороннее навигационное приложение без необходимости вводить в него адреса маршрута вручную.

Координаты передаются автоматически, экономя время водителя. Вскоре такая возможность будет добавлена в версию приложения для iOS.

В дальнейшем в Taxsee driver планируется добавить переход и в другие навигационные приложения.

«Мы развиваем собственную картографию на базе OpenStreetMap, необходимую для работы нашего сервиса, но не навязываем водителям одну систему навигации. Они могут пользоваться той навигацией, которая им нравится. Удобное взаимодействие с навигационными приложениями поможет водителям еще быстрее находить и доставлять пассажиров до места назначения, повысить личные финансовые показатели работы», — отметил Максим Шушарин, директор сервиса заказа такси «Максим».