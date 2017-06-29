Softline будет предоставлять услуги DaaS совместно с HP

Softline объявила о том, что первой в России получила статус сертифицированного партнера HP по услуге Device-as-a-Service (DaaS). Сервис выводит кастомизацию в проектах на кардинально новый уровень, позволяя гибко конфигурировать не только сами устройства и ПО, но и пакеты технической поддержки.

HP Inc. может создавать компьютеры необходимой клиенту Softline конфигурации в заводских условиях и вносить нужные изменения в фирменное программное обеспечение оборудования с сохранением гарантии производителя.

Softline берет на себя обслуживание техники в течение срока контракта и/или жизненного цикла оборудования. Партнерство c HP – это дальнейшее развитие направления аренды оборудования для Softline. В течение 2016 года Softline разработала и вывела эту услугу на рынок. На данный момент сервисом аренды оборудования пользуется около 50 заказчиков Softline.

DaaS - это новая модель потребления ИТ, при которой заказчик сразу и в полном объеме получает в виде комплексной услуги необходимое оборудование, а также все сопутствующие работы по его развертыванию, сопровождению и модернизации при необходимости. Оплата такого сервиса производится на ежемесячной основе. По истечении срока действия контракта предусматривается возможность перехода оборудования к заказчику, либо оно возвращается поставщику после завершения сотрудничества или для реновации парка компьютерной техники. В рамках DaaS заказчикам доступен весь спектр техники, производимой HP.

В течение срока аренды предоставляемое оборудование сопровождает компания Softline. Ее специалисты получили полную авторизацию HP на весь спектр работ с сохранением гарантии производителя. Департамент технической поддержки Softline берет на себя замену узлов компьютера (жесткий диск, монитор и т.д.), его перемещение, модернизацию, контроль работоспособности, а также утилизацию оборудования по истечении срока эксплуатации. Точный список активностей определяется заказчиком на момент подписания контракта.

«Все больше компаний принимают решение фокусироваться на собственных ключевых компетенциях и отдать второстепенные функции вроде полного сопровождения ИТ-инфраструктуры тем, кто специализируется на таких услугах. При этом HP может предложить широкий модельный ряд и возможность создавать под конкретного клиента индивидуальные конфигурации оборудования», - сказал Денис Калякин, менеджер по развитию партнерского бизнеса, HP.

«То, что HP выбирает Softline в качестве партнера для проекта DaaS в России, - это знак доверия и признания высокого класса самой услуги, в том числе технической поддержки сервиса», - отметил Реваз Хетагури, заместитель руководителя департамента аппаратных решений компании Softline.