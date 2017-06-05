«Фогсофт» разработала готовое решение для минимизации рисков при заключении договоров

Компания «Фогсофт» разработала систему «iTender Рейтинг поставщиков» — готовое решение, предназначенное для минимизации рисков при заключении договоров. Для всех поставщиков система по особой методике рассчитывает индекс деловой репутации, начисляя штрафные баллы за каждое нарушение.

По словам разработчиков, решение «iTender Рейтинг поставщиков» заинтересует крупные организации, производственные предприятия, холдинги, отраслевые сообщества, работающие с большой базой поставщиков товаров, работ, услуг.

Система может поставляться как отдельный продукт или часть корпоративной системы управления закупками, может интегрироваться с электронной торговой площадкой и внешними системами. Значение индекса деловой репутации используется для оценки заявки участника торгов в конкурентных закупочных процедурах, рассказали в компании.

Решение «iTender Рейтинг поставщиков» принципиально отличается от реестра недобросовестных поставщиков, размещенного на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, а также «черных списков» контрагентов, которые самостоятельно ведут многие крупные компании. Наличие у поставщика нарушений и, как следствие, «плохого» индекса деловой репутации не означает, что данный поставщик не будет допущен к участию в торгах. Но его шансы на победу будут меньше, чем у участника с «хорошим» индексом деловой репутации, пояснили в «Фогсофт».

«Реестры поставщиков не учитывают тот факт, что поставщики могут выполнять условия договора с нарушениями (срывают сроки, привозят некачественный товар, выполняют обязательства не в полном объеме), — рассказал генеральный директор «Фогсофт» Михаил Фогилев. — Также тяжесть “преступлений”, за которые поставщики попадают в РНП, может быть разной, срок пребывания в Реестре тоже может различаться. Поэтому и использовать подобный реестр можно чрезвычайно ограниченным образом».

В основе методики, по которой работает решение «iTender Рейтинг поставщиков» лежит теория управления рисками. Система категоризирует нарушения поставщиков по договорам, начисляя за каждое из них баллы.

Решение «iTender Рейтинг поставщиков» было внедрено в госкорпорации «Росатом» и введено в промышленную эксплуатацию.

«Информационная система станет одним из основных инструментов оценки рисков при проведении закупок для нужд ГК, ее акционерных обществ и подведомственных ФГУП, — рассказал председатель Центрального арбитражного комитета госкорпорации «Росатом» Павел Анатольевич Тихомиров. — Функциональность ИТ-решения, созданного в “Росатоме”, схожа с функциональностью госреестра недобросовестных поставщиков, широко известного в сфере госзакупок. Обе системы позволяют снизить риск негативных последствий для заказчика от заключения договора с неблагонадежным подрядчиком. Однако государственный “черный список” содержит сведения только о тех поставщиках, которые уклоняются от исполнения взятых на себя обязательств. Но ведь если контрагент и выполняет условия договора, но с нарушениями (например, срывает сроки), предприятие-заказчик также может нести значительные убытки».

«Система ориентирована, в первую очередь, на сотрудников, непосредственно участвующих в закупочных процедурах и оценивающих степень благонадежности поставщиков, а также для работников, курирующих исполнение договоров в организациях, и для всех, кто так или иначе связан обязательствами с поставщиками и подрядчиками. Использование системы сможет до 45% сэкономить их трудозатраты: вместо самостоятельного поиска информации о контрагенте по открытым источникам достаточно ввести данные о нем (название, ИНН или КПП) и получить индекс деловой репутации», — отмечается в пресс-релизе на сайте «Росатома».