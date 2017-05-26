Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ

Банк «Уралсиб» интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service), разработанный «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ). Об этом CNews сообщили в НБКИ.

НБКИ-AFS — высокотехнологичный сервис, предлагающий защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России, рассказали в бюро. НБКИ-AFS проверяет кредитные заявки по уникальной логике, основанной на почти 200 правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов.

«Проект по внедрению сервиса НБКИ-AFS — результат нашей системной работы по предотвращению кредитного мошенничества. Он обеспечивает глубину и точность анализа кредитных заявок, позволяет оперативно выявлять и своевременно реагировать на подозрительные кредитные заявки, — заявил руководитель Департамента контроля рисков банка «Уралсиб» Сергей Богданов. — Внедрение таких профессиональных сервисов всегда оптимизирует управление розничными рисками, а, следовательно, прямо влияет на качество и привлекательность продуктового предложения банка».

«НБКИ-AFS — действенный инструмент по противодействию кредитным мошенничеству, — считает генеральный директор «Национального бюро кредитных историй» Александр Викулин. — Именно поэтому НБКИ сконцентрировало свои усилия на разработке и внедрении в российскую практику современных инструментов противодействия кредитному мошенничеству.Такой комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе анализа кредитных заявок не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».