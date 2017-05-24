Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии

C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказывает партнерам полную поддержку на всех этапах сотрудничества. Об этом CNews сообщили в Mont.

На сегодняшний день в рамках поддержки продаж McAfee Mont обучает менеджеров и технических специалистов партнеров, помогает подбирать решения под задачи заказчиков, предоставляет демо-стенды для тестирования и ознакомления с решениями и оказывает комплексную маркетинговую поддержку.

В целом Mont предлагает партнерам все линейки решений McAfee, в том числе: управление безопасностью; веб-защиту; защиту сети; контроль за утечками данных; защиту от направленных атак; защиту и шифрование данных; защиту баз данных; защиту конечных точек; и защиту серверов.

«Mont давно работает с продуктами McAfee, мы хорошо знаем текущие потребности партнеров и можем достаточно точно прогнозировать их будущие задачи, исходя из трендов рынка ИБ и текущей ситуации в бизнесе-среде, — рассказала Ирина Царевская, директор по развитию бизнеса Mont. — Новый дистрибьюторский статус Mont поможет усилить позиции компании McAfee на российском рынке и сделать продукты компании доступными максимальному количеству заказчиков».