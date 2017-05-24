Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»

АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике решения.

«Северо-Восточный Альянс» является коммерческим банком, ориентированным на корпоративных клиентов. Учреждение выполняет весь основной спектр банковских услуг, включая кредитование, привлечение депозитов, обслуживание расчетных счетов организаций и т.д. Работает на рынке более 20 лет. До внедрения «Е1 Евфрат» «Северо-Восточный Альянс» уже использовал систему электронного документооборота другого разработчика, однако у компании имелись вопросы к ней, в частности, в отношении гибкости настройки бизнес-процессов.

Банк начал поиск альтернативного решения на рынке систем электронного документооборота и в конечном счете остановился на системе «Е1 Евфрат» от Cognitive Technologies.

Перед компанией-разработчиком были поставлены следующие задачи: создание единого хранилища информации; создание единых схем ведения документооборота и делопроизводства; оптимизация работы предприятия за счет сокращения сроков передачи документов от одного этапа согласования к другому; оптимизация бумажных процессов документооборота и делопроизводства; оперативное получение необходимой информации; своевременный контроль исполнения задач и создание комфортных условий для осуществления всех видов контроля; разграничение прав доступа пользователей к документам; мониторинг хода исполнения поручений, рассылка уведомлений и напоминаний.

В ходе внедрения «Е1 Евфрат», помимо базовых функций документооборота, таких как создание приказов, счетов и заявлений, служебных записок, для АКБ «Северо-Восточный Альянс» компанией Cognitive Technologies были автоматизированы процессы работы с рядом заявок на различные банковские услуги. В компании-разработчике выражают уверенность, что внедрение системы «Е1 Евфрат» позволит организации оптимизировать внутренние бизнес-процессы.

«Решение “Е1 Евфрат” является одним из самых простых, с точки зрения освоения и использования на рынке электронных систем документооборота. Кроме того, в системе уделяется серьезное внимание обеспечению информационной безопасности, что чрезвычайно важно в банковской сфере», — подчеркнула Вера Чкалина, руководитель направления Cognitive Technologies.