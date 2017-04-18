«Ростелеком» восстановил доступ в интернет на Дальнем Востоке в полном объеме

«Ростелеком» объявил о восстановлении доступа в интернет на Дальнем Востоке в полном объеме. Как рассказали CNews в компании, восстановительные работы завершены в 19 часов 05 минут (по московскому времени) 17 апреля.

Доступ в интернет в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях предоставляется в полном объеме.

17 апреля в 08:36 (по московскому времени) был поврежден магистральный кабель «Ростелекома» на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края. Повреждение на сети произошло по вине сторонней организации в результате не согласованных земляных работ с «Ростелекомом». В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей был ограничен или отсутствовал доступ в интернет.

Работы по восстановлению связи начались немедленно после получения сообщения о повреждении.

Несмотря на повреждение, телефонная связь продолжала быть доступной во всем регионе без перебоев.