Мобильный «Поэтайзер» подберет к фото уместную цитату из произведений русских поэтов

Компания Lextre, российский разработчик видеоигр и программного обеспечения, представила мобильное приложение «Поэтайзер. Правильные слова». В основе этого инструмента лежит нейронная сеть, обученная подбирать к фото уместную цитату из базы произведений великих русских поэтов. Приложение анализирует, что изображено на снимке, и предлагает пользователю стихотворную строфу, которая наилучшим образом отображает его идею и настроение, сообщили CNews в Lextre.

В базе нейросети находится 43 тыс. отрывков из стихотворений XVIII, XIX и начала XX веков — как классических, так и авангардистских. Пользователь может загрузить любую фотографию, и приложение предложит на выбор несколько цитат. Все они определенным образом будут иллюстрировать содержание снимка или упоминать отдельные предметы, людей, цвета, явления.

«Например, если на фото изображена девушка, “Поэтайзер”» подберет самые подходящие слова великих поэтов, воспевающие женскую красоту. Еще никогда знакомство с поэзией не было таким легким, приятным и уместным, — убеждены в Lextre. — Еще никогда не было так просто поднять уровень культуры общения в Сети».

По словам разработчиков, нейросеть, с которой взаимодействует приложение, была обучена специальным образом, чтобы точно анализировать картинку и подбирать ключевые слова. Важно было научить программу не просто «видеть» самый большой предмет, но и «понимать» его значимость для композиции. К примеру, на многих снимках небо занимает немалую площадь, но далеко не всегда является центральным элементом. Чтобы справиться с этой задачей, разработчики загрузили в нейросеть базу из 100 млн изображений (12ТБ данных) и использовали их для обучения.



«Поэтайзер» предлагает пользователю стихотворную строфу, которая наилучшим образом отображает идею и настроение снимка

Приложение «Поэтайзер. Правильные слова» совместимо с платформами iOS, Android и Windows 10 Mobile. Всего за несколько простых шагов пользователь может загрузить снимок из галереи (или сделать новый), выбрать одну из нескольких предложенных цитат и при желании поменять ее оформление — шрифт, цвет подложки и расположение. Дальше фото с подписью можно сохранить или сразу разместить в соцсетях.

Как подчеркнули в Lextre, приложение носит не только развлекательных характер. «Поэтайзер» — это еще и инструмент для знакомства с классикой российской поэзии. С его помощью молодые люди — пользователи социальных сетей — смогут расширить свой кругозор и обогатить словарный запас.

Приложение можно бесплатно скачать в магазинах Google Play, App Store или Microsoft Store.