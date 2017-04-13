«Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид

«Азбука Вкуса», компания розничного сектора, перевела документооборот с поставщиками в электронный вид. Это позволило в четыре раза сократить время обработки документов. В качестве одного из провайдеров компания выбрала «СКБ Контур», сообщили CNews в «Азбуке Вкуса».

У «Азбуки вкуса» более 1 500 поставщиков, от которых ежемесячно поступает порядка 400 тыс. закрывающих документов по поставкам. Чтобы ускорить обработку документов и свести к минимуму издержки, компания интегрировала сервис «Контур.EDI» в свою ERP-систему Navision. За счет этого удалось автоматизировать прием от поставщика закрывающих документов, поскольку они сразу попадают в Navision, где автоматически сопоставляются с данными приемки сети. Кроме того, «Азбуке Вкуса» удалось избежать массового переобучения сотрудников, поскольку они продолжают работать с EDI-сообщениями и бухгалтерскими документами в привычной для себя программе, отметили в компании.

Сегодня «Азбука вкуса» использует EDI-цепочку: ORDERS (заказ) — ORDRSP (ответ на заказ) — DESADV (уведомление об отгрузке) — RECADV (уведомление о приемке) — электронные счет-фактура и ТОРГ-12.

«Такая цепочка исключает ручной труд при заказе и дает возможность поставщику выставить максимально точные закрывающие документы по поставке, так как они формируются именно на основе уведомления о приемке RECADV. В большинстве случаев закрывающие документы, которые “Азбука Вкуса” получает от поставщиков по этой схеме, автоматически и без расхождений связываются с данными учетной системы», — пояснила Лидия Урывская, руководитель проекта «Контур.Ритейл».

Быстрый документооборот выгоден и поставщикам, поскольку ускоряет для них оплату: как правило, торговые сети оплачивают полученный товар после подписания закрывающих документов. Кроме того, с электронными юридически значимыми документами поставщики быстро получают факторинговое и кредитное финансирование, указали в «Азбуке Вкуса».

«За год количество документов, которые поставщики выставляют нам в электронном виде, увеличилось на четверть, — отметил Валерий Малахов, заместитель главного бухгалтера компании «Азбука Вкуса». — Мы стараемся максимально учитывать особенности бизнес-процессов наших партнеров и пробуем различные схемы электронного документооборота с целью найти оптимальное решение в каждом отдельном случае».