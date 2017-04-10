Softline помогла «Тафлекс» перенести 1С в облако

Softline объявила о завершении проекта по оказанию консультационных услуг и переносу системы 1С компании «Тафлекс» в облако Softline. Как рассказали CNews в компании, это позволило заказчику повысить производительность сервисов без капитальных затрат.

В связи с ростом компании и развитием ИТ-инфраструктуры руководством планировалось обновление серверного оборудования для повышения производительности системы 1С. В качестве исполнителя была выбрана компания Softline, с которой «Тафлекс» сотрудничает на протяжении нескольких лет.

Клиенту было необходимо отказоустойчивое решение, не требующее серьезных затрат. По предварительным расчетам оптимизация локального размещения системы 1С оказалась достаточно дорогостоящей и трудоемкой задачей, поскольку потребовалось бы высокопроизводительное оборудование, специальное программное обеспечение, а также настройка и поддержка решений. Поэтому специалисты Softline предложили перенести 1С в облако, что позволило «Тафлекс» значительно снизить затраты на модернизацию мощностей и сэкономить на стоимости обслуживания серверов.

«Изначально мы не рассматривали возможность переноса 1С в облако, но специалисты Softline объяснили нам преимущества такого решения, среди которых отсутствие капитальных затрат, масштабируемость, доступность, отказоустойчивость и безопасность. Нам удалось осуществить миграцию в облако своими силами, а команда Softline всегда была на связи, оперативно предоставляя нам консультации по ходу процесса», - сказал Марат Закиров, руководитель отдела информационных технологий компании «Тафлекс».

В рамках миграции у заказчика возникли трудности с настройкой VPN-канала. Специалисты Softline провели необходимые работы, которые обеспечили защищенное корпоративное соединение. В результате клиент в короткие сроки получил облачное решение, полностью удовлетворяющее всем нуждам компании. По итогам тестирования пользователи оценили удобство работы с 1С из облака, а также высокую производительность платформы.

«Заказчик сделал выбор в пользу наиболее оптимального варианта для решения своих задач. Перенос 1С в облако позволил избежать серьезных затрат на покупку оборудования и обеспечил высокую отказоустойчивость. Облачное решение дает возможности для минимизации расходов и гибкого изменения вычислительных мощностей в случае роста количества сотрудников и расширения бизнеса», - отметил Дмитрий Французов, менеджер по продажам Softline.

«Тафлекс» - один из крупнейших производителей этикеток в России, производственные мощности которого находятся в Казани. Стратегия компании основывается на обеспечении максимальной надежности бизнес-процессов вместе с проактивным технологическим развитием продукции и производства.