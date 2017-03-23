Apple запускает вебсайт «Бизнес» в России

Apple представила русскоязычный раздел «Бизнес» на своем официальном сайте apple.com. Новый раздел раскрывает подробности партнерства Apple по решениям для бизнеса — Deloitte, IBM и SAP. IBM специализируется на Big Data и масштабируемой разработке приложений. SAP помогает переносить основные бизнес‑процессы на мобильную платформу. Deloitte помогает компаниям максимально полно реализовать потенциал платформы iOS. Для этого проводятся двухнедельные мастер‑классы EnterpriseNext, посвящённые разработке конкретных решений для iOS, а также предлагается инструмент EnterpriseNext Value Maps для iOS, позволяющий выявить новые возможности применения мобильной платформы.

Продуктами Apple удобно пользоваться как для работы, так и для повседневных задач. Apple предоставляет для сотрудников организаций инструменты для совместной работы и платформу для разработки приложений, которые способны трансформировать целые отрасли.

Совместно с бизнес‑экспертами Apple создаёт решения, расширяющие возможности компаний. В Apple убеждены: людям комфортно работать с теми технологиями, которые им нравятся. Именно такой подход даёт каждому возможность повлиять на будущее своей компании.

Подробнее на сайте проекта www.apple.com/ru/business.