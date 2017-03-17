«1С-Рарус» выпустил Android-версию бизнес-решения CEOboard

Компания «1С-Рарус» продолжает развивать бизнес-решение CEOboard. В марте 2017 г. решение стало доступно и для пользователей устройств под управлением мобильной системы Android, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

В целом CEOboard — это бизнес-приложение для автоматизации компаний различных отраслей и масштабов. Продукт призван оптимизировать бизнес с помощью процессного подхода и передовых практик бережливого производства. CEOboard может быть использован для автоматизации процессов менеджмента качества, в том числе в соответствии с международными стандартами ISO, пояснили разработчики.

Система включает в себя инструменты визуализации бизнес-показателей и аналитик, что позволяет повысить скорость ознакомления с текущим состоянием дел в организации, принятия управленческих решений и контроля достижения поставленных целей.

Дизайн приложения для платформы Android отвечает последним трендам Material Design. В основе стиля лежит формат карточек и блоков — лаконичных форм и графических элементов, отметили в «1С-Рарусе».

На сегодняшний день CEOboard выпускается в трех версиях — «Стандарт», «Проф» и «Корп», включает приложение на платформе «1С:Предприятие» и мобильные приложения — для Android и iOS (вышла в феврале 2016 г.; в последних обновлениях был переработан дизайн интерфейса; также добавилась функция вложения файлов любых форматов).

Среди ключевых функций CEOboard: работа с поручениями и контроль их исполнения; бизнес-аналитика и отчеты; постановка задач и процесс их согласования; создание оповещений и рассылки новостей для сотрудников; процессное управление и расследование проблем в формате отчета А3; выполнение мероприятий по оптимизации бизнес-процессов; адресная книга всех сотрудников компании.

«1С-Рарус» планирует продолжать развивать функционал десктопной и мобильной версий решения с учетом пожеланий клиентов.